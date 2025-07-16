Фінляндія заборонила росіянам і білорусам купувати нерухомість у країні

Уряд Фінляндії офіційно заборонив громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість у країні. Заборона набула чинності 15 липня.
Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен на своїй сторінці в X.
Посадовець переконаний, що це «важлива реформа, яку занадто довго не впроваджували». Вона була необхідна ще до військового вторгнення РФ в Україну, але з якоїсь причини цю потребу не визнавали, а законопроєкт не готували, додав він.
«Наприклад, попередній уряд у 2023 році дійшов висновку, що така реформа не є необхідною. Коли я почав працювати в Міністерстві оборони, я вважав це проблемою і розпочав підготовку заборони на купівлю нерухомості приблизно два роки тому», — розповів Гяккянен.
Міністр оборони вважає, що цей захід спрямований на зміцнення безпеки Фінляндії та «підготовку до всіх можливих способів впливу».
- У червні фінський мовник Yle повідомляв, що РФ будує гарнізон для артилерійської бригади у закритому військовому місті Кандалакша, що на кордоні з фінською Лапландією. Це перша конкретна ознака постійного збільшення чисельності військ поблизу кордону з Фінляндією.
- Газета WSJ ще у квітні 2025 року писала, що у російському місті Петрозаводськ, розташованому приблизно за 160 кілометрів на схід від кордону з Фінляндією, військові інженери розширюють армійські бази. Там будують новий штаб армії, модернізують казарми, арсенали та залізничні лінії. За планом Кремля в найближчі роки там значно збільшать кількість військових — з бригад по кілька тисяч до дивізій по 10 тисяч солдатів, зміцнюючи присутність уздовж кордонів із Фінляндією, Естонією та Латвією, які є членами НАТО. Детально про це тут.