Yle: Росія біля кордону з Фінляндією будує гарнізон для артилерійської бригади та збільшує кількість військової техніки

Росія будує гарнізон для артилерійської бригади у закритому військовому місті Кандалакші, що на кордоні з фінською Лапландією. Це перша конкретна ознака постійного збільшення чисельності військ поблизу кордону з Фінляндією.



Про це пише фінський мовник Yle з посиланням на супутникові знімки.

Будівництво у Лупче-Савіно, що входить до складу міста Кандалакша в Мурманській області, почалося минулої зими. Там провели масштабні земляні роботи, звели кілька нових будівель, ремонтують старі споруди, розчищають місцевість. За інформацією керівництва Мурманської області, тут створюють гарнізон для нової артилерійської бригади та інженерної частини. Раніше цю базу використовували лише як склад для техніки та спорядження.

Juha Rissanen / Yle Juha Rissanen / Yle

Масштаби нового містечка свідчать про довгострокове стратегічне розширення. За даними місцевої адміністрації, у Кандалакші планують розмістити понад 2 000 солдатів. Будівництво є частиною ширшої програми модернізації військових містечок, на яку уряд виділив 42 мільярди рублів (понад €450 мільйонів).

Супутникові знімки також зафіксували нову активність у гарнізоні «Саперне» на Карельському перешийку — між Фінською затокою та Ладозьким озером. Саперне — селище в Ленінградській області, розташоване за 70 км від кордону з Фінляндією. Там помітили прибуття нової військової техніки — ймовірно, інженерної, зокрема понтонних мостів. Це може бути повʼязане з розширенням сусіднього гарнізону «Кам’янка», де бригаду перетворюють на дивізію — збільшують чисельність солдатів майже втричі.

Росія також активізувалась у Петрозаводську. Тут поповнюють склади військової техніки, створили залізничну бригаду та розмістили штаб авіаційної дивізії — це свідчить про формування повноцінного військового керівництва в регіоні. Окрім того, у Карелії формують новий, 44 армійський корпус чисельністю до 15 тисяч солдатів. Значну частину техніки для нього беруть зі складу в Петрозаводську.

Посилення військової присутності Росії біля кордону з Фінляндією має дві причини, пише Yle. По-перше, це підготовка техніки та особового складу для війни проти України. Саме з цим пов’язують створення складів в Алакуртті й Петрозаводську, а також появу великого наметового табору на Карельському перешийку.

Juha Rissanen / Yle