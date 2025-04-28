WSJ: Росія розширює військові бази біля кордону з НАТО

Росія активно розширює військову інфраструктуру поблизу кордону з Фінляндією: будують новий штаб армії, модернізують казарми, арсенали та залізничні лінії. За планом Кремля в найближчі роки там значно збільшать кількість військових — з бригад по кілька тисяч до дивізій по 10 тисяч солдатів, зміцнюючи присутність уздовж кордонів із Фінляндією, Естонією та Латвією.



Про це пише The Wall Street Journal.

У російському місті Петрозаводськ, розташованому приблизно за 160 кілометрів на схід від кордону з Фінляндією, військові інженери розширюють армійські бази. Кремль планує створити там новий штаб армії, який контролюватиме десятки тисяч військових у найближчі роки.

Основне збільшення чисельності особового складу очікують в Ленінградському районі, що межує з Естонією, Латвією та Фінляндією. За інформацією західних військових і розвідників, невеликі бригади планують майже потроїти, перетворивши їх на дивізії по 10 тисяч солдатів.

«Незалежно від того, як росіяни намагаються змінювати тактику чи операційний підхід, для них головне — це кількість», — заявив генерал-майор Самі Нурмі, заступник начальника штабу оборони Фінляндії. «У підсумку все вирішують цифри», — додав він.

У межах цих планів Росія будує нові казарми, полігони, модернізує арсенали та залізничну інфраструктуру, щоб розмістити більшу кількість військових у Петрозаводську та навколо міста.

У грудні російське державне телебачення показало, як близько 100 солдатів пройшли маршем через центр Петрозаводська, відзначаючи відновлення радянської залізничної бригади, яка прокладатиме нові залізничні шляхи.

Йдеться про будівництво нових залізничних шляхів уздовж кордонів із Фінляндією та Норвегією, а також у напрямку від Санкт-Петербурга до кордону з Естонією. Окрім того, розширюють існуючі залізничні лінії в регіоні.

Професор Університету національної оборони в Гельсінкі та експерт з російської армії майор Юха Куккола, зазначив, що вздовж російсько-фінського кордону є близько дюжини місць, де можна переправити механізовані сили. Він також підкреслив, що будівництво нових залізничних колій або ремонт старих має стати сигналом для посиленої уваги.



Супутникові знімки 2022 і 2025 років російської військової бази Кам'янка біля кордону з Фінляндією. За даними дослідників фінської дослідницької організації Black Bird Group, на останньому зображенні показано нове житло для військових.

Супутникові знімки 2022 і 2025 років російської військової бази Кам'янка біля кордону з Фінляндією. За даними дослідників фінської дослідницької організації Black Bird Group, на останньому зображенні показано нове житло для військових.





За словами Еміля Кастехельмі з фінської аналітичної групи Black Bird Group, що вивчає супутникові знімки російських військових об’єктів, нова інфраструктура включає склади та житлові приміщення для військових.





Супутникові знімки 2021 і 2025 років російської військової бази «Супутник» біля кордону з Норвегією. На останньому знімку видно розширені складські приміщення для військової техніки.





Супутникові знімки 2021 і 2025 років російської військової бази «Супутник» біля кордону з Норвегією. На останньому знімку видно розширені складські приміщення для військової техніки.



Окрім того, щоб розмістити більше військ, Міністерство оборони Росії заявило, що реконструює військовий госпіталь XIX століття в Санкт-Петербурзі.

Плани вторгнутися до НАТО

У лютому данська розвідка оприлюднила звіт, у якому попередила: Росія може розпочати повномасштабну війну в Європі протягом п’яти років, якщо вважатиме, що НАТО є недостатньо сильним. Західні військові також застерігають, що припинення бойових дій в Україні дозволить російській армії відновити сили ще швидше.

У відповідь на загрози деякі країни НАТО зміцнюють свої кордони: зводять траншеї, встановлюють протитанкові загородження, зокрема у вигляді пірамід, відомих як «зуби дракона». Польща, Естонія, Латвія та Литва вже вийшли з міжнародної угоди, яка забороняє використання протипіхотних мін.

Західні посадовці вказують на низку таємних операцій, що Росія, за їхніми даними, здійснила в Європі останніми роками, як на докази прагнення Москви дестабілізувати Захід і помститися за підтримку України. Зокрема, російську військову розвідку підозрюють у спробі встановити запальні пристрої в літаках транспортної компанії DHL і в організації замаху на виконавчого директора великого німецького концерну з виробництва зброї.



