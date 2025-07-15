Угорщина буде домагатись санкцій проти України через нібито смертельне побиття угорця в ТЦК

Премʼєр Угорщини Віктор Орбан хоче, щоб ЄС увів санкції проти України. Усе через нібито смертельне побиття угорця в ТЦК.

Про це він написав у фейсбук.

За його словами, угорський уряд ініціював у Брюсселі негайне внесення до санкційного списку Європейського Союзу з прав людини «тих українських посадовців, які відповідальні за смерть громадянина Угорщини Йосипа Шебештеня».

Що передувало

10 липня МЗС Угорщини викликало українського посла через смерть мешканця Закарпаття з угорським громадянством Йосипа Шебештеня, якого нібито побили військовослужбовці ТЦК.

Парламентський держсекретар МЗС Угорщини Левенте Мадяр стверджував, що працівники ТЦК після затримання угорця побили його залізним прутом, тоді заштовхали у фургон і відвезли до призовного центру. Угорські медіа згодом писали, що версія про побиття залізним прутом належить брату Йосипа.

У Командуванні Сухопутних військ заявили, що Шебештень був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.

Там стверджують, що чоловік 18 червня самовільно залишив розташування військової частини без зброї, а через шість днів звернувся до лікарні в Береговому. Під час обстеження у нього, як заявляється, не виявили жодних тілесних ушкоджень, діагностувавши гостру реакцію на стрес, згодом чоловіка госпіталізували у психіатричний заклад.

Шебештень помер 6 липня, у Сухопутних військах причиною назвали тромбоемболію легеневої артерії.