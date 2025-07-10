МЗС Угорщини заявило про смерть свого громадянина внаслідок побиття ТЦК. Українська сторона зреагувала

Міністерство закордонних справ Угорщини заявило, що співробітники українського ТЦК та СП побили угорського громадянина під час мобілізаційних заходів на Закарпатті. Незабаром чоловік помер.

Про це повідомляє Telex і низка інших угорських медіа.

За даними мовника Híradó, 45-річний Йосип Ш. помер у лікарні 6 липня. Видання Mandiner з посиланням на знайомих чоловіка пише, що він начебто мав угорське громадянство і вже виписався з українського місця проживання, що формально звільняло його від мобілізації. Однак це рішення скасували, можливо, через незаконні дії з документами. Інші джерела заперечують, що загиблий був пов’язаний з будь-якими порушеннями.

«За повідомленнями, [працівники ТЦК] били чоловіка залізним прутом після того, як затримали, заштовхали у фургон і відвезли до призовного центру. Родичам повідомили, що з ним усе гаразд, але затриманий чоловік зрештою помер від травм», — йдеться в заяві парламентарного держсекретаря МЗС Угорщини Левенте Мадяра.

Як передає Mandiner, версія щодо побиття залізним прутом належить брату Йосипа Ш., він написав про це в соцмережах. У звʼязку з інцидентом викликали посла України в Будапешті. На ситуацію зреагував і прем’єр-міністр країни Віктор Орбан.

«Щирі співчуття родині угорця, який загинув внаслідок української примусової мобілізації. У ці важкі години ми з вами», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Сухопутні війська ЗСУ заявили, що Йосип Шебештень мав громадянство України та проходив службу у складі одного з підрозділів українського війська. Його мобілізували 14 червня після висновку медкомісії про придатність. Вже 18 червня він без зброї самовільно залишив військову частинк.

А 24 червня Шебештень звернувся у приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги Берегівської районної лікарні. Медики діагностували в нього гостру реакцію на стрес, жодних травм у чоловіка не виявили та госпіталізували його у психіатричний заклад. Причиною його смерті 6 липня в Сухопутних військах назвали тромбоемболію легеневої артерії. Там відкинули версію про насильницьку смерть.