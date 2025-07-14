АОЗ законтрактувала десятки тисяч «вбивць шахедів» і буде закуповувати їх і далі

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) законтрактувала десятки тисяч дронів-перехоплювачів, також відомих як «вбивці шахедів».

Про це розповів очільник АОЗ Арсен Жумаділов в інтервʼю «Бабелю».

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

«Десятки тисяч. Це те, що ми вже законтрактували, і будемо контрактувати далі. Наше контрактування зараз, з одного боку, впирається в спроможність виробника, з іншого боку — у спроможність державного бюджету. Все те, на що буде спроможний державний бюджет, ми точно законтрактуємо», — зазначив він.

Жумаділов додав, що якщо виробник матиме змогу виготовити більше дронів, ніж уже законтрактовано, то АОЗ буде контрактувати їх або за данською моделлю, або напряму з країнами-партнерами, щоб ці дрони передавали нам як міжнародно-технічну допомогу.