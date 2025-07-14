АОЗ законтрактувала десятки тисяч «вбивць шахедів» і буде закуповувати їх і далі

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) законтрактувала десятки тисяч дронів-перехоплювачів, також відомих як «вбивці шахедів».
Про це розповів очільник АОЗ Арсен Жумаділов в інтервʼю «Бабелю».
«Десятки тисяч. Це те, що ми вже законтрактували, і будемо контрактувати далі. Наше контрактування зараз, з одного боку, впирається в спроможність виробника, з іншого боку — у спроможність державного бюджету. Все те, на що буде спроможний державний бюджет, ми точно законтрактуємо», — зазначив він.
Жумаділов додав, що якщо виробник матиме змогу виготовити більше дронів, ніж уже законтрактовано, то АОЗ буде контрактувати їх або за данською моделлю, або напряму з країнами-партнерами, щоб ці дрони передавали нам як міжнародно-технічну допомогу.
- На середину липня сума підписаних АОЗ контрактів на поставки дронів сягнула 118 мільярдів гривень. Це більш як третина загального бюджету агенції на 2025 рік.