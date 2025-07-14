Джерела «Бабеля»: Білоруський вертоліт збив дрон РФ, який летів в Україну

Вертоліт Мі-24 Сил ППО Білорусі 2 липня атакував та знищив російський дрон «Гербера», який летів у бік України.
Про це повідомили джерела «Бабеля» в українській розвідці.
За словами наших співрозмовників, у той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники.
Білоруський вертоліт під час виконання завдання з контролю повітряного простору доповів про виявлення та знищення ударного дрона. Уламки збитого БпЛА впали на території Гомельської області.
- У ніч проти 14 липня росіяни запустили по Україні 136 дронів та чотири ракети С-300/400.