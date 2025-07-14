Вночі армія РФ запустила по Україні чотири ракети та 136 дронів

Вночі 14 липня росіяни атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області, а дрони запускали з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з тимчасово окупованих територій Донеччини. До 90 із них — «шахеди».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони. Попередньо, станом на 8:30 протиповітряна оборона збила 61 ворожий безпілотник на півночі, сході та в центрі країни.

Ще 47 дронів-імітаторів локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Влучання 28 БпЛА зафіксували у 10 місцях, збиті уламки впали на чотирьох локаціях.