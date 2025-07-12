Перші далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною, мають передати ЗСУ наприкінці липня

Перші одиниці далекобійного озброєння, яке профінансував Берлін, мають постачити в Україну вже наприкінці липня.

Про це повідомляє німецьке медіа ZDF.

Інформацію підтвердив очільник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг. Після першої партії очікується постачання кількох сотень одиниць, додав він.

«Нам потрібні системи озброєння, які можуть діставати глибоко в тил російської території, завдавати ударів по складах, командних пунктах, аеродромах і літаках», — каже Фройдінг.

Він має надію, що цей крок посилить українську протиповітряну оборону та бойові спроможності впродовж наступних тижнів і місяців. Станом на 11 липня генерал був у Києві, пише ZDF.

Посадовець додав, що Берлін перебуває «в тісній координації з партнерами» щодо поставок Україні нових систем ППО середньої та великої дальності. За його словами, кілька тижнів тривають перемовини щодо можливої передачі одного або двох комплексів Patriot, які Німеччина має закупити в США.