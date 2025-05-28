Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних ракет

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна профінансує виробництво українських далекобійних ракет.

Про це він сказав на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції.

Міністри оборони України й Німеччини підпишуть заяву про наміри профінансувати українське виробництво далекобійних систем. Київ не обмежуватимуть у використанні далекобійної зброї, Україна зможе захищати себе і бити по військових цілях поза територією України.

За словами Фрідріха Мерца, це стане початком нової форми військово-промислової співпраці України й Німеччини. Виробництво може відбуватися і в Україні, і в Німеччині.

Утім, Фрідріх Мерц не оголосив про передачу далекобійних ракет Taurus і відмовився відповісти на пряме запитання про їхнє постачання.

Перед зустріччю лідерів німецька газета BILD писала, що уряд Німеччини планує надати українській збройовій промисловості мільйони євро для самостійної розробки та серійного виробництва крилатих ракет з дальністю польоту до 2 500 кілометрів. За інформацією видання, Україна розробляє такі системи та вже випробовує деякі з них.