Гімнаст Ковтун змінив спортивне громадянство — на Олімпіаді-2024 він виборов срібло для України

Гімнаст Ілля Ковтун, який на Олімпіаді-2024 виборов срібну медаль для України, 11 липня офіційно змінив спортивне громадянство з українського на хорватське.



Про це повідомляє Міжнародна федерація гімнастики (FIG).

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Що передувало

На початку повномасштабного вторгнення РФ тренер хорватської збірної Владімір Маджаревич запросив українських спортсменів приїхати до міста Осієк і готуватись у місцевому спортивному центрі до Чемпіонату Європи.

Ідея полягала в тому, щоб українці пробули там два місяці. Однак Ковтун разом із тренеркою Іриною Горбачевою вирішили залишитися в місті й живуть і тренуються там уже майже три роки.