Гімнаст Ковтун змінив спортивне громадянство — на Олімпіаді-2024 він виборов срібло для України

Гімнаст Ілля Ковтун, який на Олімпіаді-2024 виборов срібну медаль для України, 11 липня офіційно змінив спортивне громадянство з українського на хорватське.
Про це повідомляє Міжнародна федерація гімнастики (FIG).
Що передувало
На початку повномасштабного вторгнення РФ тренер хорватської збірної Владімір Маджаревич запросив українських спортсменів приїхати до міста Осієк і готуватись у місцевому спортивному центрі до Чемпіонату Європи.
Ідея полягала в тому, щоб українці пробули там два місяці. Однак Ковтун разом із тренеркою Іриною Горбачевою вирішили залишитися в місті й живуть і тренуються там уже майже три роки.
«Я відчуваю моральний обов’язок перед людьми в Осієку, перед Володимиром, паном Піпунічем. Тут мене прийняли, я практично жив у них — спав, тренувався і харчувався в залі «Сокол». Коли я здобув олімпійську медаль, мав відчуття, що місцеві люди раділи більше, ніж у мене на батьківщині», — так спортсмен пояснював рішення змінити спортивне громадянство.
Ковтун зазначав, що однієї конкретної причини немає — їх було багато і вони накопичувалися поступово, на рішення вплинула не лише війна.
- Іллі Ковтуну 21 рік, він родом з Черкас. Він багаторазовий чемпіон Європи серед юніорів. На Олімпіаді-2024 у Парижі він представляв Україну і виборов срібло у вправах на брусах.