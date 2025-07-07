Сили оборони вдарили по заводу з виробництва боєприпасів у Московській області

У ніч на 7 липня українські Сили оборони Краснозаводський хімічний завод, що в Московській області РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
На підприємстві виробляють піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed.
Після удару фіксували серію вибухів у районі міста Краснозаводськ і рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати атаки уточнюють.
- Раніше цього ж дня джерела «Бабеля» повідомляли про атаку по нафтопереробному Ільському заводу ім. А. Шамара в Краснодарському краї.