Сили оборони вдарили по заводу з виробництва боєприпасів у Московській області

У ніч на 7 липня українські Сили оборони Краснозаводський хімічний завод, що в Московській області РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На підприємстві виробляють піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed.

Після удару фіксували серію вибухів у районі міста Краснозаводськ і рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати атаки уточнюють.