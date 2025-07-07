Джерела «Бабеля»: Українські дрони атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії

Далекобійні дрони Головного управління розвідки 7 липня атакували нафтопереробний Ільський завод ім. А. Шамара в Краснодарському краї, що в РФ.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в розвідці.
Один із дронів влучив у технологічний цех підприємства. Атаку підтверджують місцеві мешканці та медіа.
Ільський НПЗ ім. А. Шамара — провідна нафтопереробна компанія Південного федерального округу. Підприємство приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, а також транспортує готову продукцію автомобільним та залізничним транспортом.
Цей нафтопереробний завод є частиною військово-промислового комплексу Росії, його безпосередньо залучають до війни проти України.