У Вірменії прокоментували заяву української розвідки, що Росія посилює там військову присутність

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 5 липня оприлюднило заяву, що Росія пришвидшила укомплектування своєї військової бази у вірменському місті Гюмрі. Це відбувається задля посилення тиску на Південному Кавказі. У Міністерстві закордонних справ Вірменії дали коментар.

Про це пишуть Головне управління розвідки МО України та Агентство міжнародної інформації «Новини-Вірменія».

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За повідомленням ГУР, разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Росія нарощує військову присутність на Кавказі. Припускають, що погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь.

У відповідь на повідомлення ГУР та чутки, які з’явились у медіа, прессекретарка МЗС Вірменії Ані Бадалян заявила, що для Вірменії принципово, щоб її територія не була використана третьою стороною для нападу на сусідні держави.