У Вірменії прокоментували заяву української розвідки, що Росія посилює там військову присутність

Головне управління розвідки Міністерства оборони України 5 липня оприлюднило заяву, що Росія пришвидшила укомплектування своєї військової бази у вірменському місті Гюмрі. Це відбувається задля посилення тиску на Південному Кавказі. У Міністерстві закордонних справ Вірменії дали коментар.
Про це пишуть Головне управління розвідки МО України та Агентство міжнародної інформації «Новини-Вірменія».
За повідомленням ГУР, разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Росія нарощує військову присутність на Кавказі. Припускають, що погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь.
У відповідь на повідомлення ГУР та чутки, які з’явились у медіа, прессекретарка МЗС Вірменії Ані Бадалян заявила, що для Вірменії принципово, щоб її територія не була використана третьою стороною для нападу на сусідні держави.
- Російські силовики 27 червня провели рейд проти азербайджанської діаспори у Єкатеринбурзі. Під час нього двоє азербайджанців загинули. З того часу країни провели взаємні арешти громадян та представників діаспори одне одного.
- У Баку 30 червня затримали сімох співробітників «Sputnik Азербайджан» — філіалу російського пропагандистського медіа «Россия сегодня». Тоді силовики прийшли з обшуками в офіс «Sputnik Азербайджан» у Баку. Джерела азербайджанського агентства APA тоді казали, що правоохоронці затримали двох співробітників ФСБ, які працювали в медіа.