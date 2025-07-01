В Азербайджані затримали 7 працівників пропагандистського медіа РФ Sputnik

В Баку затримали сімох співробітників «Sputnik Азербайджан» — філіалу російського пропагандистського медіа «Россия сегодня».
Про це пише азербайджанське медіа Qafqaz Info.
Правоохоронці почали кримінальне розслідування за статтями про шахрайство, незаконне підприємництво і легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Заарештували двох людей.
Затримання відбулись днем раніше, 30 червня. Тоді силовики прийшли з обшуками в офіс «Sputnik Азербайджан» у Баку. Джерела азербайджанського агентства APA тоді казали, що правоохоронці затримали двох співробітників ФСБ, які працювали в медіа.
Report пише, що затримані директор «Sputnik-Азербайджан» Ігор Картавих і шеф-редактор Євген Білоусов.
У лютому 2025 року в Азербайджані ухвалили рішення про призупинення діяльності агентства «Sputnik Азербайджан». Так місцева влада хотіла забезпечити паритет у діяльності державних медіа Азербайджану за кордоном та іноземних журналістів у країні — кількість журналістів «Sputnik Азербайджан», які працюють у Баку, мала дорівнювати кількості журналістів «АЗЕРТАДЖ» в Росії. Однак редакція «Sputnik Азербайджан» не виконала це рішення, а редакція і колектив не припиняли свою діяльність.