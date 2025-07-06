Ізраїль відправить делегацію на переговори стосовно сектора Гази, хоча вважає вимоги ХАМАС неприйнятними

Ізраїль 6 липня направить делегацію до Катару для переговорів стосовно можливої ​​угоди про заручників у секторі Гази та припинення вогню. Проте Офіс премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу заявив, що запропоновані ХАМАС зміни до останньої пропозиції є неприйнятними.

Про це пише Reuters.

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Палестинське угруповання ХАМАС 4 липня заявило, що позитивно відреагувало на пропозицію США, Катару та Єгипту стосовно припинення вогню в Газі. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на «необхідні умови для завершення» 60-денного перемирʼя.

Згідно з пропозицією ХАМАС має звільнити 10 із приблизно 20 живих заручників, а також передати тіла деяких з майже 30 загиблих заручників. У відповідь Ізраїль має звільнити значну кількість палестинців, яких утримує, і погодитись на 60-денне припинення вогню. Протягом цього часу ізраїльські війська поступово виходитимуть з узгоджених районів анклаву. Також до сектора Гази має надходити більше гуманітарної допомоги, хоча поки що незрозуміло, як її розподілятимуть.

Але палестинський чиновник із союзного з ХАМАС бойового угруповання заявив, що залишається занепокоєння стосовно кількох пунктів пропозиції. Серед них ввезення гуманітарної допомоги, перетин контрольно-пропускного пункту Рафах між сектором Гази та Єгиптом, а також графік виведення ізраїльських військ.

«Зміни, які ХАМАС прагне внести до пропозиції Катару, були доведені до нас минулої ночі та є неприйнятними для Ізраїлю», — йдеться у заяві Офісу премʼєр-міністра.

В Офісі премʼєр-міністра додали, що делегація все ж таки вирушить до Катару для переговорів щодо можливої ​​угоди, щоб «продовжити зусилля щодо повернення наших заручників на основі катарської пропозиції, на яку погодився Ізраїль». Нетаньягу неодноразово заявляв про необхідність роззброєння ХАМАС. Бойовики поки що відмовляються це обговорювати.