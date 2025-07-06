Ізраїль відправить делегацію на переговори стосовно сектора Гази, хоча вважає вимоги ХАМАС неприйнятними

Ізраїль 6 липня направить делегацію до Катару для переговорів стосовно можливої угоди про заручників у секторі Гази та припинення вогню. Проте Офіс премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу заявив, що запропоновані ХАМАС зміни до останньої пропозиції є неприйнятними.
Про це пише Reuters.
Палестинське угруповання ХАМАС 4 липня заявило, що позитивно відреагувало на пропозицію США, Катару та Єгипту стосовно припинення вогню в Газі. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на «необхідні умови для завершення» 60-денного перемирʼя.
Згідно з пропозицією ХАМАС має звільнити 10 із приблизно 20 живих заручників, а також передати тіла деяких з майже 30 загиблих заручників. У відповідь Ізраїль має звільнити значну кількість палестинців, яких утримує, і погодитись на 60-денне припинення вогню. Протягом цього часу ізраїльські війська поступово виходитимуть з узгоджених районів анклаву. Також до сектора Гази має надходити більше гуманітарної допомоги, хоча поки що незрозуміло, як її розподілятимуть.
Але палестинський чиновник із союзного з ХАМАС бойового угруповання заявив, що залишається занепокоєння стосовно кількох пунктів пропозиції. Серед них ввезення гуманітарної допомоги, перетин контрольно-пропускного пункту Рафах між сектором Гази та Єгиптом, а також графік виведення ізраїльських військ.
«Зміни, які ХАМАС прагне внести до пропозиції Катару, були доведені до нас минулої ночі та є неприйнятними для Ізраїлю», — йдеться у заяві Офісу премʼєр-міністра.
В Офісі премʼєр-міністра додали, що делегація все ж таки вирушить до Катару для переговорів щодо можливої угоди, щоб «продовжити зусилля щодо повернення наших заручників на основі катарської пропозиції, на яку погодився Ізраїль». Нетаньягу неодноразово заявляв про необхідність роззброєння ХАМАС. Бойовики поки що відмовляються це обговорювати.
Що відбувається у секторі Гази
Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.
У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. Уже 2 березня Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази.
Однак у ніч на 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази після двох місяців припинення вогню. Відповідальність за відновлення бойових дій Ізраїль поклав на ХАМАС — нібито бойовики відкинули всі пропозиції про продовження перемирʼя. Тож надалі будь-які переговори з ХАМАС, якщо і будуть вестися, то тільки «під вогнем» — тобто Ізраїль відмовляється від припинення вогню як умови для початку нових переговорів.
На початку травня Нетаньягу заявив про план захопити весь сектор Гази. У країні скликали десятки тисяч резервістів, щоб розширити військову операцію. Уже 18 травня Армія оборони Ізраїлю почала «масштабні» наземні операції в секторі Гази.
Наприкінці травня США запропонували план 60-денного припинення вогню в секторі Гази. Він включає звільнення 28 ізраїльських заручників — живих і мертвих — в обмін на звільнення 1 236 палестинських в’язнів і передачу останків 180 загиблих палестинців. Тоді заявляли, що документ гарантований Трампом і посередниками — Єгиптом і Катаром. У Білому домі заявляли, що Ізраїль «схвалив і підтримав» угоду про припинення вогню з ХАМАС, проте обговорення тривають.
Проте тоді сторони так і не домовились. The Times of Israel писав, що попри по суті позитивну відповідь бойовиків Ізраїль розглядає її як «фактичну відмову».