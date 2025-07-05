Теракт в Одесі. Правоохоронці затримали підозрюваного і кажуть, що його завербувала РФ

Національна поліція та Служба безпеки України затримали чоловіка, якого підозрюють у теракті в Одесі 5 липня — у місті вибухнуло авто з людиною всередині. За кермом авто був працівник підприємства, яке займається оборонними замовленнями. За версією слідства, підозрюваного завербували російські спецслужби.

Про це повідомляє СБУ, Нацполіція та Офісі генерального прокурора.

Правоохоронці кажуть, що до теракту причетний 22-річний мешканець Запоріжжя. Його завербували російські спецслужби через телеграм-канали. Як встановило розслідування, за інструкцією російської спецслужби фігурант напередодні теракту приїхав в Одесу, а потім за вказівкою заклав заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій під автомобіль, який йому визначив куратор.

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Щоб була пряма трансляція вибуху, він встановив телефон із віддаленим доступом для росіян навпроти спланованого місця теракту. Через вибух постраждав цивільний чоловік, він отримав тяжкі тілесні ушкодження. Автомобіль повністю знищений.

Після підриву фігурант намагався виїхати з Одещини, проте правоохоронці розшукали та затримали його на вокзалі, звідки той планував поїхати в Запоріжжя. За свою «роботу» він мав отримати грошову винагороду, але залишився без обіцяних грошей. Чоловіка підозрюють у теракті, йому загрожує до 12 років вʼязниці.