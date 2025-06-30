З весни 2024 року в Україні затримали понад 700 людей, яких завербувала РФ

Понад 700 людей, завербованих Росією, затримали в Україні з весни 2024 року. Серед них близько 175 підлітків, які молодші за 18 років. Усі вони причетні до шпигунства, підпалів і вибухів, що дистанційно організовували агенти російської розвідки.
Про це Financial Times повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
За його словами, більшість з них виконували свої завдання свідомо, але деякі робили це несвідомо, бо їх обманули.
Російська кампанія з вербування розпочалася минулої весни із завдань підпалу автомобілів та електростанцій вздовж залізниці. Потім вони змінили свою стратегію й почали підпалювати ТЦК.
Цього року, за його словами, росіяни почали використовувати українців як «терористів-смертників». Мова про випадки, коли росіяни дистанційно підривали вибухівку разом із завербованими українцями і ті гинули.
Жодну зі справ, де фігурують неповнолітні, ще не розглядали в суді, але деякі можуть розглянути цього року. Дехтяренко каже, що неповнолітні не можуть передбачити наслідків своїх дій, і це робить їх особливо вразливими до вербування російськими військовослужбовцями. А наслідки серйозні — подекуди летальні. Українські посадовці кажуть, що так Москва перетворює українських підлітків на зброю війни проти України.
Канали вербування працюють за схожою схемою: анонімний користувач звертається до молоді через Telegram, Discord, WhatsApp або Viber з пропозиціями швидкого та легкого заробітку. Після встановлення контакту куратори з РФ надають координати та інструкції. Обіцяні виплати коливаються від $100 до $1 000.
Іноді російські шпигуни вербують українців під виглядом «квестів» — ігор, схожих на полювання за призом, які популярні серед підлітків. Двох друзів віком 15 та 16 років перехопили в грудні в Харкові, коли вони нібито слідкували за позиціями протиповітряної оборони та координували цілі для авіаударів та підпалів.
За даними СБУ, підлітки вважали, що беруть участь у грі з грошовою винагородою. За правилами квесту вони отримували від ФСБ геолокації, повинні були прибути в зазначені місця, зробити фото й відео та надати короткий опис території. Зібрану інформацію підлітки передавали агенту ФСБ через Telegram. За інформацією СБУ, росіяни використали ці розвіддані, щоб завдавати авіаударів по Харкову.
У червні відомство попередило про нову тактику вербування: російські агенти маскуються під українських посадовців, щоб обманом або примусом змусити дітей вчиняти акти саботажу або кібератак нібито від імені України.
Водночас в Україні діє національна інформаційна кампанія для протидії вербуванню. За даними ювенальної поліції, до кінця травня близько 50 неповнолітніх українців повідомили про спроби підкупу в месенджерах.
- У грудні 2024 року Служба безпеки України запустила офіційний чат-бот «Спали ФСБешника», щоб українські громадяни могли повідомляти, коли російські агенти намагаються завербувати їх для підпалу, теракту чи мінування.