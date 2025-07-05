У Словенії проведуть референдум про збільшення оборонних витрат. Це може завадити планам НАТО

У Словенії, яка є членом НАТО, депутати схвалили пропозицію провести референдум про збільшення оборонних витрат. Це може завадити рішенню про збільшення оборонних витрат до 3% ВВП до 2030 року, яке раніше узгодили країни Альянсу.



Про це пише Bloomberg.

Пропозицію провести референдум підтримали опозиційні партії SDS і NSi, а також двоє молодших партнерів у правлячій коаліції — «Соціальні демократи» (SD) та «Ліві». Усі депутати від найбільшої партії коаліції — «Свобода» прем’єр-міністра Роберта Голоба — виступили проти.

Словенське видання Delo.si пише, що питання, яке винесуть на референдум, звучить так: «Чи підтримуєте ви збільшення витрат Словенії на оборону, щоб вони досягли трьох відсотків ВВП на рік у 2030 році, що становить приблизно €2,1 мільярда?».

Цей референдум буде консультативним — його рішення не мають обовʼязкової юридичної сили. Bloomberg пише, що попри це, він все-таки вдарить по позиціях премʼєр-міністра Роберта Голоба, якому менше ніж за рік доведеться знову йти на вибори.

Наразі Словенія входить до числа країн НАТО, які витрачають найменший відсоток ВВП на оборону. Голоб заявив, що єдине зобов’язання Словенії — це досягти 3% до 2030 року, а решту витрат можна покрити так званими цивільними проєктами.

«Усе це — те, що Словенія вже будує сьогодні», — сказав він в інтерв’ю телеканалу RTVSLO. — «Ніколи не йшлося про те, що 5% — це тільки на зброю».

Через це питання партії «Ліві» та «Соціальні демократи» звинуватили Голоба в тому, що він не погодив з ними рішення підтримати збільшення витрат НАТО на саміті в Гаазі у червні.

Словенське суспільство також має різні думки про збільшення витрат на оборону Опитування Mediana, проведене в березні, показало, що приблизно 44% населення не бачать потреби в збільшенні оборонних витрат, тоді як близько 40% підтримують підвищення фінансування армії.

Збільшення витрат на оборону в НАТО

Президент США Дональд Трамп неодноразово вимагав у європейських лідерів вкладати більше грошей в НАТО. Раніше він говорив, що «заохочуватиме» Росію «робити все що завгодно» з країнами-членами НАТО, які не виконали своїх фінансових зобовʼязань перед Альянсом.

За планом, який розробив генеральним секретарем Марком Рютте, союзники мають зобовʼязатися витрачати 3,5% ВВП на основні оборонні витрати до 2032 року та додаткові 1,5% — на повʼязані витрати, зокрема у сфері кібербезпеки та інфраструктури, суміжної з обороною. Спочатку Рютте пропонував країнам досягти нової цілі до 2032 року, але, за словами дипломатів, кінцевий термін у остаточному тексті – 2035 рік. У 2029 році ціль переглянуть.

Це закріпили Гаазькою декларацією під час саміту НАТО 25 червня.