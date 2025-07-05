У Туреччині затримали мерів ще трьох міст — усі від опозиційної партії

У Туреччині затримали мерів трьох великих міст на півдні країни.

Про це пише Associated Press.

Серед затриманих під час ранкових обшуків — Абдурахман Тутдере, мер Адіямана, і Зейдан Каралар, який очолює муніципалітет Адани,. Обидва — члени головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP).

Мера Антальї від CHP Мухіттіна Бьочека затримали разом з двома іншими підозрюваними в рамках окремого розслідування у справі про хабарництво, яке веде прокуратура Антальї.

Каралара затримали в Стамбулі, а Тутдере — в Анкарі, де він має житло. Тутдере написав у X, що його везуть до Стамбулу.

Загалом десятьох людей затримали в межах розслідування Стамбульської прокуратури за підозрою в організованій злочинності, хабарництві та змові під час тендерів.

Прокуратура ще не оприлюднила деталей звинувачень, але ця операція відбулася на тлі хвилі арештів чиновників у муніципалітетах, підконтрольних CHP, що тривала протягом останніх місяців.

Що передувало

У Туреччині 19 березня затримали мера Стамбулу Екрема Імамоглу та кілька десятків його соратників. А вже 23 березня суд постановив залишити його під арештом до закінчення судового процесу, згодом його відсторонили від посади.

Імамоглу закидають хабарництво і пособництво терористичній організації — йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану. Також у Стамбульській прокуратурі заявили, що Імамоглу нібито був «лідером кримінального угруповання» і займався вимаганням, шахрайством і хабарництвом.

Попри арешт, Імамоглу висунули кандидатом у президенти, а його прихильники виходять на масові акції протесту.

Імамоглу — один з лідерів опозиційної Республіканської народної партії. Його вважали основним суперником чинного президента Реджепа Ердогана на наступних президентських виборах у 2028 році. Однак 18 березня диплом про вищу освіту Імамоглу анулювали — нібито через знайдені порушення технічного характеру. Наявність диплома — обовʼязкова умова для висування кандидатури на виборах президента.