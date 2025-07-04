Нідерланди та Німеччина мають докази, що Росія посилює використання хімічної зброї

Нідерландські та німецькі розвідувальні служби заявлють: вони мають конкретні докази того, що Росіє посилює використання забороненої хімічної зброї. Це стало майже штатною процедурою в російській армії.

Про це пише Reuters.

Голова Агентства військової розвідки Нідерландів (MIVD) Петер Рісінк заявив, що висновки про «тисячі випадків» застосування хімічної зброї Росією зробили на основі власних розслідувань нідерландської розвідки. Він також навів українську оцінку — 9 тисяч випадків. Результати представили 4 липня в листі до парламенту Нідерландів. Федеральна розвідувальна служба Німеччини підтвердила ці висновки, заявивши, що отримала докази разом зі своїми нідерландськими колегами.

Нідерландські розвідслужби заявляють про конкретні докази активізації виробництва хімічної зброї Росією. Це включає посилення можливостей для досліджень та залучення вчених для розробки хімічної зброї. За словами Рісінка, російські чиновники дали солдатам інструкції з використання отруйних бойових речовин — це «майже штатна оперативна процедура» в російські армії.

За словами міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса, щонайменше три смерті українців повʼязані із застосуванням хімічної зброї. Він закликав посилити санкції проти Росії, оскільки збільшення використання хімічної зброї Росією становить загрозу не лише для України, але й для інших країн.

Посилення санкцій може відбутися на тлі заяви Європейської комісії, яка у травні запропонувала висунути нові санкції проти 15 організацій та людей, яких підозрюють у використанні хімічної зброї в Україні.