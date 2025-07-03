Бельгія і Туреччина доєдналися до Коаліції дронів

Керівний комітет міжнародної Коаліції дронів у Ризі другого червня підтримав бажання Бельгії та Туреччини приєднатися до групи. Тепер держав-учасниць 20. Усі вони зобовʼязалися виділити цього року €2,75 мільярда на підтримку України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Латвії за підсумками засідання.

«Міжнародна коаліція дронів продовжує зростати, і це чіткий сигнал того, що підтримка України не лише зберігається, але стає сильнішою і стійкішою. ​​Приєднання нових союзників до коаліції дозволить нам ще більш цілеспрямовано та ефективно надавати Україні вкрай необхідну підтримку на полі бою в боротьбі з агресором, а також зміцнювати оборонну промисловість — нашу і наших країн-союзників», — наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.