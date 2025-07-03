Бельгія і Туреччина доєдналися до Коаліції дронів

Керівний комітет міжнародної Коаліції дронів у Ризі другого червня підтримав бажання Бельгії та Туреччини приєднатися до групи. Тепер держав-учасниць 20. Усі вони зобовʼязалися виділити цього року €2,75 мільярда на підтримку України.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Латвії за підсумками засідання.
«Міжнародна коаліція дронів продовжує зростати, і це чіткий сигнал того, що підтримка України не лише зберігається, але стає сильнішою і стійкішою. Приєднання нових союзників до коаліції дозволить нам ще більш цілеспрямовано та ефективно надавати Україні вкрай необхідну підтримку на полі бою в боротьбі з агресором, а також зміцнювати оборонну промисловість — нашу і наших країн-союзників», — наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
- Коаліція дронів для України стартувала 17 лютого 2024 року в рамках роботи Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»). Співлідерами ініціативи виступили Латвія і Велика Британія. Наразі Коаліція дронів складається з 20 офіційних держав-членів, які підписали Листа про наміри. Це Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Україна, Німеччина, Швеція, Бельгія та Туреччина.
- У 2024 році підтримка сягнула €1,8 мільярда. У 2025 році країни планують виділити загалом €2,75 мільярда — тобто за два роки допомога сягне €4,5 мільярда. Також у 2025 році країни внесли майже €180 мільйонів до спільного фонду закупівель. Ці кошти призначені для централізованих закупівель технологій дронів та підтримки національних виробників кожної країни Коаліції.