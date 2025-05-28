Туреччина та Бельгія доєднаються до Коаліції дронів

Туреччина та Бельгія доєднаються до міжнародної Коаліції дронів — держав-учасниць стане 20. Усі вони зобовʼязалися виділити цього року €2,75 мільярда на підтримку України.

Про це сказав міністр оборони Латвійської Республіки Андріс Спрудс, повідомляє пресслужба латвійського Міноборони за підсумками саміту з питань БпЛА.

«Міжнародна Коаліція дронів стає дедалі сильнішою — ми зможемо постачати більше дронів Україні, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, країн ЄС і НАТО. Наша сила в єдності, тому нові союзники, які приєднаються до Коаліції, дозволять нам надати Україні вкрай необхідну підтримку в боротьбі з агресором», — наголосив Спрудс.

За його словами, держави-члени коаліції разом внесли приблизно €180 мільйонів до спільного фонду, що призначений для централізованих закупівель технологій безпілотників та національних заходів з підтримки кожної держави-члена Коаліції.

Цього року в рамках Коаліції дронів Латвія планує виділити €20 мільйонів на закупівлю дронів, а також додаткові €10 мільйонів на спільні проєкти латвійської та української промисловості. Торік Латвія також виділила €20 мільйонів на підтримку України та передала майже 5 000 бойових дронів різного типу.