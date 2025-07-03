Президент Польщі Анджей Дуда не виключив, що може стати прем’єр-міністром

Президент Польщі Анджей Дуда, який за місяць залишає посаду, заявив, що взяв би на себе нові завдання, якщо треба служити країні. Серед них він назвав роль прем’єр-міністра.

Про це він сказав в інтерв’ю медіа Gość Niedzielny.

За словами Дуди, він не братиме участі в парламентських виборах, але в разі потреби знайти прем’єр-міністра, який би доєднався до коаліційної угоди, він би не вагався. На запитання, чи надходили йому такі пропозиції, Дуда відповів, що ні.

Стосовно можливой роботи у міжнародних інституціях, Дуда відповів, що наразі там несприятливий клімат для призначення консервативних політиків. Він наголосив, що ситуація може змінитися в найближчі роки, а він намагатиметься реагувати на будь-які виклики таким чином, щоб це принесло якомога більше користі Польщі.