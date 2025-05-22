Кандидат у президенти Польщі Навроцький пообіцяв не пускати Україну в НАТО

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький пристав на вимоги лідера антиукраїнської «Конфедерації» Славоміра Менцена. Серед них — обіцянка не пускати Україну в НАТО.

Про це повідомляє польський канал TVN 24.

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Менцен запросив Навроцького для розмови на своєму ютуб-каналі. Він наголосив, що хоче таким чином допомогти виборцям, кого з кандидатів на посаду президента підтримати у другому турі. Аналогічне запрошення отримав і опонент Навроцького, представник правлячої партії Рафал Тшасковський.

Під час розмови Менцен розпитував Навроцького про пункти своєї декларації, яку він називає «Менценівська вісімка». Це перелік вимог, які він підготував для своїх двох співрозмовників.

Декілька пунктів цієї декларації стосувались України. Наприклад, пункт 4 звучить так: «Я не дозволю відправляти польських солдатів на територію України». Навроцький погодився з цим пунктом.

Пункт 5 звучить так: «Я не підпишу закон про ратифікацію вступу України до НАТО», і з ним кандидат у президенти також погодився.

«Звичайно. Сьогодні дискусія щодо вступу України до НАТО є абсолютно безпідставною. Вступ України до НАТО поставить весь Північноатлантичний альянс у стан війни з Російською Федерацією», — прокоментував він.

Після цього Навроцький в прямому ефірі підписав декларацію Менцена.