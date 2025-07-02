Лукашенко помилував 16 засуджених, зокрема за «екстремістські злочини»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 16 людей, засуджених за різні злочини, зокрема за «екстремістські».

Про це йдеться на сайті пресслужби Лукашенка.

Серед помилуваних — вісім жінок і вісім чоловіків. Троє з них старші за 50 років. Двоє мають хронічні захворювання, один — інвалідність. У девʼяти засуджених є неповнолітні діти.

У Лукашенка не називають імен помилуваних, однак статтю про екстремізм часто застосовували проти опозиціонерів. Зокрема, у «створенні екстремістського формування» звинувачували опозиціонерів Марію Колеснікову та Максима Знака — вони отримали 10 та 11 років увʼязнення відповідно.

Загалом станом на 2 липня в Білорусі політичними вʼязнями визнали 1 164 людей.