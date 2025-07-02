МЗС запросило тимчасового повіреного у справах США для обговорення підтримки України

Міністерство закордонних справ України 2 липня запросило тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля, щоб обговорити підтримку Києва. Ключовою темою розмови дипломатів стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації РФ агресії та терору проти України.

Про це повідомляють в МЗС.

Українська сторона наголосила, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей лише спонукатиме агресора продовжувати війну і терор, а не шукати миру. В МЗС заважили, що в цих умовах критично важливо посилити обороноздатність України та скоординований трансатлантичний тиск на агресора.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца подякувала США за надану з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримку та підкреслила критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України.

Заступниця міністра нагадала, що Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня, але й продовжує посилювати повітряний терор проти українських міст і громад, убивства цивільних людей, атаки на полі бою.

«Україна підтримує мирні зусилля та позицію США про необхідність негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру», — заявили у відомстві.

Дипломати обговорили консультації про оборонні поставки, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США.