У Німеччині знайшли мертвими українку та її доньку — у причетності до вбивства зізнався підліток

У німецькому місті Дорстен знайшли тіла українки та її однорічної дитини. Згодом до поліції звернувся 16-річний українець і визнав свою причетність до злочину.
Про це повідомили в спільному пресрелізі прокуратури міста Ессен та поліцейського управління міста Реклінгхаузен.
Тіла 32-річної жінки і дитини віком 1 рік і 7 місяців виявили 29 червня на лісовій стежці в Дорстені. Їх помітив перехожий і сповістив про це правоохоронців.
Підліток підійшов до служб екстреної допомоги, які працювали на місці інциденту, і зізнався у причетності до вбивства. Його заарештували. Розслідування ще триває.
- На початку червня у Бельгії сталося вбивство українки та її доньки. У вбивстві зізнався старший син загиблої.
- У січні в Німеччині подружжя зізналося у вбивстві двох українок та викраденні немовляти.