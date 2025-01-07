У Німеччині подружжя зізналося у вбивстві двох українок та викраденні немовляти

У суді німецького міста Мангейм подружня пара — 45-річна жінка і 43-річний чоловік — зізналися у вбивстві українки, її матері та викраденні дитини вбитої.

Про це пише Spiegel.

За даними прокуратури, навесні 2024 року підозрювані вбили 51-річну українську біженку Марину Стеценко та її 27-річну доньку Маргариту, щоб викрасти пʼятитижневу дитину останньої. Подружжя, як вважає слідство, прагнуло завести дитину.

Прокуратура стверджує, що підозрювана спеціально шукала контакту з українськими біженцями та приєдналася до відповідної групи в месенджері Telegram у січні 2024 року. Так вона познайомилася з 27-річною Маргаритою Стеценко, яка шукала допомоги з перекладом через майбутнє народження дочки. Дитина народилася у лютому 2024 року.

На момент злочину немовля, Марина та Маргарита Стеценко жили в притулку для біженців в окрузі Рейн-Неккар.

Пізніше, 6 березня 2024 року, підозрювані ввели обом жінкам седативні препарати — вони всі разом вечеряли у ресторані. Коли 51-річна українка відчула погіршення самопочуття, подружжя відвезло її доньку з немовлям додому. Доньці сказали, що самі відвезуть Марину Стеценко до лікарні. Але замість цього вони відвезли жінку на озеро неподалік від Карлсруе.

Далі, стверджує німецька прокуратура, підозрюваний чоловік сильно вдарив українку по голові невідомим предметом і втопив її в озері. Пізніше він зізнався, що для цього використав гумовий молоток із господарського магазину.

Далі підозрювані забрали Маргариту Стеценко та її доньку — заявили, що в бабусі нібито стався серцевий напад, тож вона у лікарні. Вони поїхали в Гоккенхайм. Підозрюваний три рази вдарив Маргариту по голові — вона померла від важкої черепно-мозкової травми. Її тіло підпалили, а немовля забрали та поїхали з ним додому.

Уже 7 березня 2024 року поліція знайшла тіло Маргарити Стеценко, а 13 березня підозрюваних заарештували та вилучили в них неушкоджену дитину. Тіло Марини Стеценко знайшли лише 20 березня.

Дитина зараз живе зі своєю тіткою в Україні. Вирок у справі можуть оголосити вже 21 лютого. Адвокат захисту каже, що вимагатиме довічного увʼязнення для підозрюваних через складність вчиненого злочину.