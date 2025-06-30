Контрактникам «18—24» надаватимуть відстрочку після року служби

Уряд схвалив ініціативу Міноборони про 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18—24».

Про це повідомила пресслужба МО.

Раніше після звільнення з військової служби таких громадян могли взяти на військовий облік і одразу призвати знову. Схвалені поправки до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» усунуть цю невизначеність.

Гарантована законодавчо відстрочка надасть можливість добровольцям відпочити та, за потреби, пройти необхідну медико-соціальну реабілітацію.

Що передбачає програма «Контракт 18—24»

В Україні 11 лютого офіційно запустили контракт на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації. Основні умови: демобілізація після року служби, можливість заробити до 2 мільйонів гривень за рік.

За контракт можна буде отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання.

Також для таких добровольців пропонуватимуть іпотеку під 0%, безкоштовне навчання в університеті, дозвіл на виїзд за кордон після року служби та інші соціальні гарантії. Детально з умовами можна ознайомитись тут і тут.

Громадяни віком від 18 до 24 років, які підпишуть контракт, можуть обіймати лише бойові посади.