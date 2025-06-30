Новини

У «Дії» тепер можна замінити техпаспорт онлайн

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

У застосунку «Дія» зʼявилась нова послуга — заміна техпаспорта онлайн.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Щоб скористатись послугою, в розділі «Сервіси» перейдіть у пункт «Водієві», а далі — «Заміна техпаспорта». Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки — відділення або кур’єр «Укрпошти».

Послуга доступна, якщо:

  • вам 18 або більше років;
  • у «Дії» є податковий номер (РНОКПП);
  • маєте біометричний документ у «Дії»: паспорт або посвідку;
  • ви власник авто й маєте свідоцтво про реєстрацію.