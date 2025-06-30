У «Дії» тепер можна замінити техпаспорт онлайн

У застосунку «Дія» зʼявилась нова послуга — заміна техпаспорта онлайн.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Щоб скористатись послугою, в розділі «Сервіси» перейдіть у пункт «Водієві», а далі — «Заміна техпаспорта». Наступним кроком підписуєте заяву та вказуєте зручний спосіб доставки — відділення або кур’єр «Укрпошти».
Послуга доступна, якщо:
- вам 18 або більше років;
- у «Дії» є податковий номер (РНОКПП);
- маєте біометричний документ у «Дії»: паспорт або посвідку;
- ви власник авто й маєте свідоцтво про реєстрацію.
- 19 травня «Дія» анонсувала, що незабаром у сервісі зʼявиться ШІ-асистент. Він допомагатиме знаходити послуги, довідки, найближчий ЦНАП — і скоро спілкуватиметься голосом.