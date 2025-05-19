У «Дії» з’явиться ШІ-асистент для отримання послуг

У червні стартує бета-тест штучного інтелекту в «Дії». ШІ-асистент допомагатиме знаходити послуги, довідки, найближчий ЦНАП — і скоро спілкуватиметься голосом.

Про це повідомили в пресслужбі сервісу.

Також планується, що ШІ-агент зможе надсилати довідки, а в майбутньому взагалі супроводжувати користувача на всіх етапах процесу отримання послуги. Зокрема, можна буде описати життєву ситуацію — і ШІ підкаже, яка послуга потрібна.

Наприклад, користувач пише: «У мій будинок влучила ракета», далі ШІ-агент розуміє, що вам потрібно отримати послугу «єВідновлення», відправити кілька фото, далі надсилається заявка в комісію тощо.

У перспективі можна буде давати запит голосом і спілкуватися з «Дією» так, як користувачі зараз спілкуються з іншими ШІ-моделями.

«Ми переосмислили, що робимо з «Дією». У 2019—2020 роках ми зробили стрибок і створили сексуальний застосунок з погляду UX/UI, де можна швидко отримувати послуги. Але зараз АІ змінив споживацьку культуру. Усе, що не буде схоже на ChatGPT, Gemini чи інші моделі, викликає роздуми, як цим користуватися. Щоб створити найкращий користувацький досвід, нам потрібно трансформувати «Дію» в АІ-продукт», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.