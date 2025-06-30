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Норвегія перекине винищувачі F-35 до Польщі, щоб захищати хаб допомоги Україні

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Норвегія цієї осені відправить винищувачі F-35 до Польщі для захисту аеропорту в Жешуві.

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії в Х.

Мета місії — захист польського повітряного простору і ключового логістичного вузла для допомоги Україні.

«Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб допомога Україні досягла місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за свободу», — сказав міністр оборони Торе О. Сандвік.