Норвегія перекине винищувачі F-35 до Польщі, щоб захищати хаб допомоги Україні

Норвегія цієї осені відправить винищувачі F-35 до Польщі для захисту аеропорту в Жешуві.
Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії в Х.
Мета місії — захист польського повітряного простору і ключового логістичного вузла для допомоги Україні.
«Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб допомога Україні досягла місця призначення, і щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за свободу», — сказав міністр оборони Торе О. Сандвік.
- У травні 2024 року польська влада вирішила посилити безпеку навколо головного транзитного вузла — аеропорту «Жешув-Ясьонка», через який постачають іноземну військову допомогу для України. Цей аеропорт обробляє до 90% західних вантажів, що прямують на фронт.
- У грудні в Жешуві розгорнули системи NASAMS.