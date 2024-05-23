Польща через російські диверсії посилює безпеку головного хабу військової допомоги Україні

Польська влада вирішила посилити безпеку навколо головного транзитного вузла — аеропорту «Жешув-Ясьонка», через який постачають іноземну військову допомогу для України. Цей аеропорт обробляє до 90% західних вантажів, що прямують на фронт.

Безпеку посилюють через занепокоєння щодо диверсійних операцій з боку росії, передає Bloomberg.

«Ми маємо справу з іноземною державою, яка проводить ворожі... дії на польській території. Нічого подібного раніше не було», — зазначив польський міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк.

За його словами, нещодавні диверсійні акти замовила російська військова розвідка ГРУ, і подібні методи росіяни застосовують по всій Європі. Для цього вони залучають футбольних хуліганів або організовані злочинні угруповання, які готові робити це за гроші.

Посадовець назвав ситуацію «дуже серйозною», оскільки російські спецслужби тепер діють більш цілеспрямовано на чужій території.

«Ми вже не говоримо про агентів впливу чи якусь онлайн-активність. Це люди, які готові прийти й щось підпалити», — зауважив Семоняк.

На початку тижня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що зараз під арештом перебувають девʼять осіб, підозрюваних у диверсійній діяльності на території країни, вчиненій в інтересах та на замовлення росії.

Він також видав розпорядження про призначення Комісії з розслідування російського та білоруського впливу в Польщі у 2004—2024 роках — орган із такою ж назвою існував за попереднього уряду «Права і справедливості».

Крім того, у Польщі на днях затримали агента, який співпрацював з воєнною розвідкою рф (ГРУ) і допомагав готувати замах на президента України Володимира Зеленського.