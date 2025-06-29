В Угорщині заявили, що США скасували санкції стосовно будівництва АЕС за участю Росії

Міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Сполучені Штати зняли санкції на розширення АЕС «Пакш», які запровадила попередня адміністрація президента США.

Про це передає угорський новинний портал Komárom-Esztergom.

За його словами, уряд США скасував санкції, повʼязані з інвестиціями в атомну електростанцію «Пакш-2». АЕС «Пакш-2» — це розширення єдиної в Угорщині атомної електростанції «Пакш». Будапешт очікує, що «Росатом» побудує два нових реактори (вони стануть «Пакш-2») до 2030 і 2031 років.

«За це ми вдячні президенту Дональду Трампу та республіканській адміністрації. Інвестиції в «Пакш» гарантують надійне енергопостачання Угорщини в довгостроковій перспективі та збереження результатів зниження цін на комунальні послуги», — сказав Сіярто.

Що передувало

У серпні серпня 2022 року угорський регулятор дозволив «Росатому» побудувати два енергоблоки на АЕС «Пакш». Потім це зробила Єврокомісія. За даними The Washington Post, російська держкомпанія «Росатом» могла імпортувати іноземні матеріали та електроніку для російських виробників ракет, снарядів та бронетехніки

Раніше видання The Financial Times писало, що Франція може витіснити Росію з будівництва АЕС в Угорщині. Однак Будапешт був не готовий повністю відмовитися від співпраці з «Росатомом» та замінити конструкцію реактора, оскільки на це можуть піти роки.

У червні 2024 року Угорщина погодилася на нові санкції проти РФ в обмін на безперешкодну побудову АЕС «Росатомом» — Будапешт отримав гарантії від Брюсселю.