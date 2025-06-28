Дрони СБУ атакували аеродром у Криму — знищені три гелікоптери

У ніч на 28 червня дрони Служби безпеки України атакували російський військовий аеродром «Кіровське» в окупованому Криму.

Про це повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, удар знищив багатоцільові та ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 і Мі-28. А ще — самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Протягом ночі на аеродромі відбувалась вторинна детонація.

СБУ атакувала місця дислокації авіації, засоби протиповітряної оборони, склади зберігання боєприпасів, а також розвідувальних і ударних дронів.