Джерела «Бабеля»: Дрони ГУР атакували військові об’єкти Брянська

Ударні безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України вранці 28 червня, у День Конституції України, атакували військові об’єкти Брянська.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в розвідці.
Дрони уразили обʼєкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.
Місцеві медіа повідомляють, що в місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Тим часом місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону знімати й публікувати відео «наслідків роботи ППО».
- За два дні до цього, 26 червня, ударні дрони ГУР уразили в Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ.