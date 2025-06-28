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Джерела «Бабеля»: Дрони ГУР атакували військові об’єкти Брянська

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Ударні безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України вранці 28 червня, у День Конституції України, атакували військові об’єкти Брянська.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в розвідці.

Дрони уразили обʼєкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Місцеві медіа повідомляють, що в місті було чути сильну стрілянину та серію вибухів після неї. Тим часом місцева влада ніяк не прокоментувала вибухи, лише нагадала про заборону знімати й публікувати відео «наслідків роботи ППО».