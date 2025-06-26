Джерела «Бабеля»: Дрони ГУР атакували склади в російському Брянську

Увечері 26 червня ударні безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України атакували склади в російському Брянську.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в розвідці.

Ідеться про склади, де зберігають ракетне паливо та пально-мастильні матеріали 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення армії окупантів.

Про те, що пролетіли невідомі дрони, спочатку повідомили в місцевих спільнотах у соцмережах. Мешканці Брянська скаржилися на вибухи — за даними жителів, їх було щонайменше чотири — і пожежу в одному з районів міста. Дехто казав, що горить нафтобаза.

Співрозмовник «Бабеля» в розвідці каже, що руйнування спричинили українські дрони типу «Бобер», «Баклан» та «Обрій». Зусилля ГУР спрямовані на зниження логістичних спроможностей ворожого війська.