Норвегія приєдналася до 17-го пакета санкцій ЄС

Норвегія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Він узгоджений із 17-м пакетом санкцій Євросоюзу, до якого Норвегія політично приєдналася 28 травня. Санкції набувають чинності 27 червня.

Про це повідомляє норвезький уряд.

«Санкції сигналізують про те, що Норвегія та ЄС продовжують тиснути на Росію. 17-й пакет ще більше впливає на російську економіку та військовий потенціал, особливо подвоюючи кількість суден, що входять до списку тіньового флоту. Це важливий внесок у загальний європейський тиск проти незаконної агресивної війни Росії», — заявив міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

До санкційного списку 17-го пакета, який ЄС схвалив 20 травня, потрапили 189 суден тіньового флоту, які Росія використовує, зокрема, щоб обходити обмеження на експорт нафти. Це більш ніж удвічі більше, ніж було в попередніх пакетах. Обмеження також ввели проти кількох російських компаній і громадян, які постачають армії безпілотники, зброю, боєприпаси, військову техніку, важливі деталі або допомагають з логістикою.

Крім того, до списку санкцій потрапили ще 17 людей і 58 компаній за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Ще 31 компанію включили до додатку з експортного контролю, на який поширюються суворіші обмеження. У ньому — організації, повʼязані з російським військово-промисловим комплексом або оборонним сектором. Перелік заборонених до експорту товарів і технологій теж розширили.