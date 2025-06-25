У Міжнародному реєстрі збитків зʼявилася нова категорія про нерухомість на окупованій території

Міжнародний реєстр збитків оголосив про запуск категорії, яка дає можливість подати заяви про втрату доступу до нерухомості на тимчасово окупованій території.

Про це повідомляє портал цифрових держпослуг «Дія».

Ідеться про нову категорію реєстру А3.6 «Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях».

Заяву в цій категорії можуть подати власники або співвласники нерухомості на тимчасово окупованій території. Якщо співвласників кілька, кожен подає заяву окремо.

Для цього потрібно заповнити заяву на порталі «Дія» за посиланням.