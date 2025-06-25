В Ірані стратили трьох чоловіків — їх звинуватили у співпраці з Ізраїлем. Після початку атак за це затримали 700 людей

Іран 25 червня стратив трьох чоловіків — їх визнали винними у співпраці з ізраїльською розвідувальною службою Моссад. Після початку атак Ізраїлю Тегеран затримав понад 700 людей за цими ж звинуваченнями.

Про це повідомило судове інформаційне агентство Mizan, передає Reuters. Деталі також наводить The Times of Israel.

Агентство назвало імена страчених — Ідріс Алі, Азад Шоджай та Расул Ахмад Расул. Чоловіків також звинувачували у контрабанді обладнання, яке нібито використали під час вбивства однієї неназваної людини. Подробиць щодо вбивства немає.

Їх «заарештували та судили за […] співпрацю на користь сіоністського режиму. Вирок було виконано сьогодні вранці, […] їх повісили», — йдеться в повідомленні.

Страти відбулися в Урмії, північно-західному місті поблизу кордону з Туреччиною.

Іран протягом останніх 12 днів, тобто від початку ізраїльских обстрілів 13 червня, заарештував понад 700 людей, яких звинувачують у звʼязках з Ізраїлем, про це пише The Times of Israel з посиланням на державні іранські медіа. Після початку атак Тегеран пообіцяв швидкі судові процеси для людей, заарештованих за підозрою у співпраці з Ізраїлем.

«З початку нападу Ізраїлю на Іран шпигунська мережа сіоністського режиму була дуже активною у країні», – повідомляло провладне агентство Fars News про арешти.