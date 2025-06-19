У 2024 році Іран стратив 975 людей. Це найбільша кількість із 2015-го

У 2024 році Іран стратив щонайменше 975 людей — це найвищий показник із 2015 року.

Про це йдеться у звіті генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, передає Associated Press.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

У звіті вказали, що страти відбувались «тривожними темпами». Чотири з них виконали публічно — через повішання.

Понад половина зі страт (52%) пов’язана зі злочинами, пов’язаними з наркотиками, ще 43% — із вбивствами, а решта — із сексуальними та безпековими злочинами.

Кількість страчених жінок також зросла. За інформацією Управління ООН з прав людини, минулого року стратили щонайменше 31 жінку. Серед них 19 стратили за вбивство, причому девʼять із них були засуджені за вбивство своїх чоловіків у справах, повʼязаних з домашнім насильством, примусовим шлюбом або дитячим шлюбом. У 2023 році стратили щонайменше 22 жінки.

Особливе занепокоєння викликає непропорційне застосування смертної кари до представників етнічних меншин. Серед страчених — щонайменше 108 белуджів і 84 курди, підрахували в ООН.

Також серед страчених були жінки та чоловіки, повʼязані з протестами, що розпочалися у вересні 2022 року після смерті 22-річної Махси Аміні. Її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Причому ще щонайменше 31 людину, включаючи політичних дисидентів, стратили за злочини, повʼязані з національною безпекою — наприклад, шпигунство на користь Ізраїлю.