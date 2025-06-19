У 2024 році Іран стратив 975 людей. Це найбільша кількість із 2015-го

У 2024 році Іран стратив щонайменше 975 людей — це найвищий показник із 2015 року.
Про це йдеться у звіті генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, передає Associated Press.
У звіті вказали, що страти відбувались «тривожними темпами». Чотири з них виконали публічно — через повішання.
Понад половина зі страт (52%) пов’язана зі злочинами, пов’язаними з наркотиками, ще 43% — із вбивствами, а решта — із сексуальними та безпековими злочинами.
Кількість страчених жінок також зросла. За інформацією Управління ООН з прав людини, минулого року стратили щонайменше 31 жінку. Серед них 19 стратили за вбивство, причому девʼять із них були засуджені за вбивство своїх чоловіків у справах, повʼязаних з домашнім насильством, примусовим шлюбом або дитячим шлюбом. У 2023 році стратили щонайменше 22 жінки.
Особливе занепокоєння викликає непропорційне застосування смертної кари до представників етнічних меншин. Серед страчених — щонайменше 108 белуджів і 84 курди, підрахували в ООН.
Також серед страчених були жінки та чоловіки, повʼязані з протестами, що розпочалися у вересні 2022 року після смерті 22-річної Махси Аміні. Її затримала поліція моралі через «неналежний» хіджаб. Причому ще щонайменше 31 людину, включаючи політичних дисидентів, стратили за злочини, повʼязані з національною безпекою — наприклад, шпигунство на користь Ізраїлю.
- У 2024 році у 15 країнах стратили 1 518 людей — це найвищий показник із 2015 року, підрахувала організація Amnesty International.