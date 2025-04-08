Amnesty International: Кількість випадків смертної кари у світі в 2024 році була найбільшою за 10 років

У 2024 році у 15 країнах стратили 1 518 людей — це найвищий показник із 2015 року, коли зареєстрували 1 634 такі вироки.

Про це йдеться в доповіді правозахисної організації Amnesty International.

При цьому в Amnesty International немає даних про кількість приведених у виконання смертних вироків у Китаї, Північній Кореї та Вʼєтнамі (ці країни приховують інформацію про страти), а також у Сирії та на палестинських територіях, де тривають бойові дії. За оцінками правозахисників, може йтися про тисячі незареєстрованих страт.

Кількість країн, де застосовують смертну кару, другий рік поспіль залишається на найнижчому рівні за всю історію спостережень.

Більшу частину смертних вироків у 2024 році привели у виконання в Ірані (972 страти), Іраку (63) і в Саудівській Аравії (345). На ці країни припало 1 380 зареєстрованих страт. Водночас у цих трьох країнах кількість страт зросла за минулий рік.

«Іран, Ірак і Саудівська Аравія відповідальні за різке зростання кількості смертей минулого року, виконуючи понад 91% зареєстрованих страт, порушуючи права людини та безсердечно позбавляючи людей життів за звинуваченнями, пов’язаними з наркотиками та тероризмом», — сказала генеральний секретар Amnesty International Агнес Калламар.

Калламар зазначила, що в Ірані та Саудівській Аравії смертну кару застосовують для того, «щоб змусити замовкнути тих, у кого вистачає сміливості висловитися».

Понад 40% страт у 2024 році провели через злочини, пов’язані з наркотиками. За міжнародним правом, застосування смертної кари мають обмежити лише «найсерйознішими злочинами» — і злочини, пов’язані з наркотиками, не підпадають під цю характеристику.

На сьогодні 113 країн повністю скасували смертну кару, а в 145 країнах смертну кару скасували законодавчо або на практиці.