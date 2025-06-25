Норвегія закупить для України дрони на понад €550 мільйонів

Норвегія виділить 6,5 мільярда норвезьких крон (приблизно €552 мільйони), щоб закупити дрони й технології, повʼязані з ними, в українських та інших європейських виробників.

Про це повідомила пресслужба Офісу премʼєр-міністра Йонаса Гара Стере і Міноборони Норвегії.

Це перше велике замовлення дронів, яке Норвегія робить безпосередньо в іноземних компаній. Такий крок узгоджується з рішенням норвезького парламенту збільшити допомогу Україні у 2025 році на 50 мільярдів норвезьких крон (майже €4,25 мільярда).

У квітні Норвегія офіційно приєдналася до Коаліції безпілотників і раніше заявляла, що планує посилити підтримку української оборонної промисловості та допомогти з постачанням дронів для України.

Уряд Норвегії орієнтується на оборонні потреби України, яка визначила пріоритетність постачання систем ППО, безпілотників, артилерії.

«Ми також надаватимемо пріоритет підтримці закупівлі оборонного обладнання в українських виробників і співпраці між Північними та Балтійськими країнами щодо оснащення та навчання українських військових», — наголосив міністр оборони Торе О’Сандвік.