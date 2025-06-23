Норвегія фінансуватиме виробництво надводних дронів в Україні

Норвегія розроблятиме та виготовлятиме надводні дрони в Україні.

Про це повідомило норвезьке Міністерство оборони.

Цьогоріч Норвегія виділила приблизно 6,7 мільярда норвезьких крон (близько €576 мільйонів) на підтримку Морської коаліції, яку вона очолює спільно з Великою Британією, і частину цих грошей спрямують на розробку й виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій компанії Kongsberg Defense & Aerospace.

Kongsberg Defense & Aerospace підписала угоду з українським партнером про виробництво безпілотних надводних апаратів на території України, під час якого застосують норвезькі технології та експертизу.

Норвегія послідовно підтримує Україну у її боротьбі з російською агресією, надаючи військову, гуманітарну й фінансову допомогу.