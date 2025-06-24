У США досі вважають, що Іран має «значний тактичний потенціал»

У США досі вважають, що Іран, попри американські удари по трьох ядерних об’єктах країни, усе ще має «значний тактичний потенціал».
Про це пише The Associated Press з посиланням на заступника командувача Центрального командування США віцеадмірала Бреда Купера.
Він 24 червня сказав, що цей іранський потенціал підтвердився під час ракетного удару Ірану у відповідь по американській військовій базі в Катарі.
На запитання, чи становить Іран і надалі загрозу для американських військових і громадян у світі, він відповів: «Так, становить».
Про це він сказав під час слухань у Комітеті Сенату з питань Збройних сил, де розглядають його кандидатуру на посаду командувача Центрального командування.
Що передувало
У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Американські бомбардувальники-невидимки B-2 скинули шість бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator на іранський ядерний об’єкт «Фордо», дві бомби GBU-57 по ядерному обʼєкту в Натанзі, а підводний човен Військово-морських сил США запустив залп із 30 ракет «Томагавк», цілячись по обʼєкту в Натанзі та ще одному в Ісфагані. Про деталі операції тут.
Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн перед цим заявляв, що ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфагані «серйозно пошкоджені», однак не стверджував, що ядерні потужності Ірану «знищені».
Після удару США Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Постраждали понад 80 людей.
А вже 23 червня Іран випустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході.
- Газета NYT писала, що Іран міг вивозити збагачений уран з ядерних обʼєктів до атаки США. Враховуючи неодноразові погрози Дональда Трампа вдатися до воєнних дій, іранці могли вивезли 400 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Цей уран зберігався всередині ядерного комплексу неподалік Ісфагану. Також іранці укріплювали завод у Фордо, щоб захистити те, що не можна перенести. На супутникових знімках видно 16 вантажівок біля входу. Проте невідомо, що саме вивезли з об’єкта та чи взагалі щось вивезли. Насправді іранці могли евакуювати лише частину матеріалів, зазначало видання.
- Віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердили, що досі незрозуміло, де саме зберігається збагачений іранський уран. В інтервʼю CNN 22 червня Гроссі додав, що «Іран не приховує, що вони захищали цей матеріал». Пізніше того ж дня його запитали в повідомленні, чи він мав на увазі, що запаси урану перемістили. Він відповів: «Так».