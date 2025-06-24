Удар РФ по ліцею в Білгороді-Дністровському: пошуково-рятувальні роботи завершили

У Білгороді-Дністровському, що в Одеській області, завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару 23 червня — тоді росіяни атакували ліцей.

Про це повідомляє ДСНС Одещини.

Так від удару ворожої армії загинули троє людей, ще 14 постраждали.

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Для ліквідації наслідків ворожої атаки залучали 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 48 рятувальників. Від місцевих пожежних команд «Шабо» і «Маразліївка» працювали дві одиниці техніки та четверо рятувальників.

Також були задіяні кінологічні служби: Національної поліції, Червоного Хреста та 3-го спеціального центру швидкого реагування — загалом 4 одиниці техніки та 26 рятувальників, серед них 4 кінологи. До робіт також долучили автомобіль аварійно-рятувального загону спеціального призначення.