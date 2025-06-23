Удар РФ по ліцею в Білгород-Дністровському: кількість жертва зросла

Кількість загиблих через атаку по Білгород-Дністровському ліцею в Одеській області зросла до трьох.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Від отриманих поранень у лікарні померла 60-річна робітниця шкільної їдальні.
Ще вісім постраждалих лишаються на стаціонарному лікуванні, серед них двоє хлопців 2009 року народження.
За попередніми даними, по ліцею вдарили балістичною ракетою, казав Зеленський. Дітей у ліцеї не було, оскільки зараз канікули.
Ліцей фактично повністю зруйнований, триває рятувальна операція.