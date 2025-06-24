Кількість постраждалих через атаку на Дніпро зросла — їх понад 150

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Дніпро 24 червня зросла до 153.



Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Серед постраждалих, які в лікарні, 12 людей у важкому стані. Медичну допомогу надали вже 18 дітям. Найменшому постраждалому — 6 місяців.

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Удень 24 червня російська армія атакувала Дніпро. У місті постраждали 14 шкіл і дитячих садків. Понівечило також міську лікарню і поліклініку, є значні руйнування у приватному секторі. Крім того, під ударом було місто Самар Дніпропетровської області. Там двоє загиблих і одинадцять постраждалих, четверо — у важкому стані.

Через удар постраждав пасажирський поїзд № 52 Одеса — Запоріжжя, там обійшлося без жертв серед працівників залізниці та пасажирів. Поїзд саме проїжджав повз підприємство, по якому завдали удару. У вагонах поїзда повибивало вікна.

Зараз кількість жертв російських ударів в області сягає 11.