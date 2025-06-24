Україна почала масово виробляти свої балістичні ракети «Сапсан»

Україна розпочала масове виробництво балістичної ракети малої дальності «Сапсан» і вперше застосувала її на війні у травні, коли вдарила по цілі на відстані майже 300 кілометрів.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю британській газеті The Times.

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Українська ракета «Сапсан», начинена 480 кілограмами вибухівки, має більш ніж удвічі більшу бойову частину, ніж американська тактична ракетна система Atacms. Вона здатна летіти на швидкості, що в пʼять разів перевищує швидкість звуку.

Дальність дії балістичної ракети засекречена, однак є припущення, що вона може завдавати ударів на приблизно 500 кілометрів.

На запитання, чи здатна ракета «Сапсан» вдарити по Москві, що за 480 кілометрів від українського кордону, Андрій Єрмак відповів: «Справи йдуть дуже добре. Я думаю, що ми зможемо неодноразово здивувати наших ворогів».

«Ми точно вміємо дивувати світ, — сказав Єрмак. — Це непогана звичка. Краще побачити щось на ділі, ніж почути мої слова. На цьому й зупинимося», — резюмував він.