Україна почала масово виробляти свої балістичні ракети «Сапсан»

Україна розпочала масове виробництво балістичної ракети малої дальності «Сапсан» і вперше застосувала її на війні у травні, коли вдарила по цілі на відстані майже 300 кілометрів.
Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю британській газеті The Times.
Українська ракета «Сапсан», начинена 480 кілограмами вибухівки, має більш ніж удвічі більшу бойову частину, ніж американська тактична ракетна система Atacms. Вона здатна летіти на швидкості, що в пʼять разів перевищує швидкість звуку.
Дальність дії балістичної ракети засекречена, однак є припущення, що вона може завдавати ударів на приблизно 500 кілометрів.
На запитання, чи здатна ракета «Сапсан» вдарити по Москві, що за 480 кілометрів від українського кордону, Андрій Єрмак відповів: «Справи йдуть дуже добре. Я думаю, що ми зможемо неодноразово здивувати наших ворогів».
«Ми точно вміємо дивувати світ, — сказав Єрмак. — Це непогана звичка. Краще побачити щось на ділі, ніж почути мої слова. На цьому й зупинимося», — резюмував він.
- У березні 2025 року нова українська далекобійна ракета «Довгий Нептун» пройшла випробування й успішне бойове застосування. Торік Україна вперше вдало випробувала балістичну ракету власного виробництва. Тоді ж Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон «Паляниця».